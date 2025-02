Gabriel Almeida Gertrudes foi preso por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) e da Polícia Federal - Reprodução

Publicado 02/02/2025 15:35

Rio - Gabriel Almeida Gertrudes, de 26 anos, suspeito de pertencer a uma quadrilha especializada em fraudes bancárias e invasões cibernéticas, foi preso, na manhã deste domingo (2), em um avião no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte. Ele também é investigado por crimes de extorsão e estelionato após tentar desviar R$ 22 milhões de um banco.

A ação foi realizada por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) com apoio da Polícia Federal. O homem fazia uma conexão na cidade em um voo de Fortaleza, no Ceará, para Confins, em Minas Gerais, estado onde mora. Gabriel estava com um mandado de prisão temporária em aberto.

Segundo as investigações, o homem integra uma organização criminosa que atua nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, ele já tentou acessar, ilegalmente, a rede de uma instituição bancária para desviar R$ 22 milhões para 600 contas laranjas pertencentes a quadrilha.





Durante a prisão de Gabriel, foram apreendidos diversos bens, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, incluindo telefone, laptot e 12 cartões bancários.



No dia 24 de janeiro, Lucas Moraes Nunes, outro integrante da quadrilha, foi preso por agentes da 37ª DP enquanto trabalhava no Galeão. Clayton Batista Almeida, mais um suspeito de pertencer ao grupo, foi detido em Campinas, cidade de São Paulo, há duas semanas, quando coagia uma funcionaria do banco a fornecer seu acesso ao sistema.

As investigações seguem para apurar mais detalhes dos crimes e possíveis conexões com outras fraudes financeiras.