Breno Malheiros Paranhos Torres foi preso em ação conjunta entre policiais civis e militaresReprodução

Publicado 02/02/2025 19:31

Rio - Breno Malheiros Paranhos Torres foi preso em flagrante, neste sábado (1º), após esfaquear um homem e uma mulher, em Nova Friburgo, na Região Serrana. Segundo as investigações, o crime aconteceu por LGBTfobia, já que uma das vítimas é uma pessoa trans.

De acordo com a Polícia Civil, o autor e uma das vítimas, identificada como Kaiane, se conheciam e tinham uma má relação. Uma das amigas dela teria sido drogada e molestada por ele. O crime sexual contra a amiga de Kaiane não foi registrado em delegacia. A partir disto, Breno passou a perseguir e a ofender Kaiane com gestos e palavras transfóbicas.

Na madrugada deste sábado (1º), em novo encontro, o criminoso voltou a ofender Kaiane. Um amigo dela, Pedro David Rodrigues, chegou a defendê-la das agressões de Breno. Depois de uma breve discussão, Breno pegou uma faca de caça e disferiu diversos golpes nos dois.

Segundo a Polícia Civil, as lesões sofridas pela mulher foram superficiais. Já Pedro David Rodrigues está internado em estado grave por causa de perfurações no tórax e no pulmão.

Durante a tarde de sábado, agentes da 151ª DP (Nova Friburgo), com apoio de policiais militares, acharam Breno com a faca ainda suja de sangue. A corporação informou que o autor confessou o crime e alegou legítima defesa, mas testemunhas negaram agressões por parte das vítimas.

O homem foi autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio.