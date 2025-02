Câmera flagrou sequestro de homem em Santa Cruz - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/02/2025 17:07 | Atualizado 02/02/2025 17:41

Rio - A Polícia Civil investiga o sequestro de um homem realizado por criminosos armados, em Santa Cruz, na Zona Oeste. O vídeo do crime viralizou nas redes sociais neste sábado (1º).

Imagens de câmeras de segurança flagraram um carro fechando o trânsito de uma rua do bairro. Suspeitos em outro veículo dão cobertura para o automóvel logo atrás. Os autores do crime estão encapuzados e pelo menos um deles aparece armado.

A vítima, que já era segurada por dois criminosos, é colocada dentro do primeiro carro da quadrilha. Logo depois, o grupo foge levando o sequestrado. Segundo relatos nas redes sociais, há um ponto de mototáxi onde o sequestro aconteceu.

Veja o vídeo:

Polícia investiga sequestro de homem em Santa Cruz.



Todo o crime ocorre em plena luz do dia com pedestres se movimentando pela região. Algumas pessoas se assustam com a abordagem, mas outras seguem caminhando normalmente.

Procurada, a Polícia Militar disse que o comando do 27º BPM (Santa Cruz) não foi acionado para o local.

Neste domingo (2), a Polícia Civil informou que, após tomar conhecimento do caso, a 36ª DP (Santa Cruz) iniciou uma investigação. Os agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos.