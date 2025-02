Família recebeu ajuda de agentes da 10ª DP (Botafogo) e da 21ª DP (Bonsucesso) - Reprodução

Publicado 02/02/2025 16:05 | Atualizado 02/02/2025 16:06

Rio - Um bebê, de cinco meses, foi resgatado, na noite deste sábado (1º), após ser roubado dos pais, em Botafogo, na Zona Sul. Policiais civis encontraram a criança em Manguinhos, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Civil, os pais, que vivem em situação de rua em uma passagem subterrânea, contaram que o filho foi levado enquanto eles dormiam. Ao saber do caso, agentes da 10ª DP (Botafogo) fizeram buscas pelo bairro.

Durante a noite de sábado, policiais da 21ª DP (Bonsucesso) e conselheiros tutelares foram informados de que um bebê, com as mesmas características da criança sequestrada, estava em Manguinhos. As equipes localizaram os pais em uma rua de Botafogo e os levaram até a comunidade, onde reconheceram o menino como o filho.

As investigações seguem em andamento para identificar e localizar a pessoa que sequestrou a criança.