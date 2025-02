Confira imagens da celebração do Dia de Iemanjá

Rio - Uma multidão participou das comemorações do Dia de Iemanjá, celebrado neste domingo (02), na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio. A concentração do Cortejo aconteceu na Estátua do Tom Jobim e seguiu até o fim da praia.

Iemanjá, também conhecida como a Rainha do Mar, é uma orixá das religiões de matriz africana. Seus devotos oferecem oferendas e, segundo a crença, elas são aceitas quando as pequenas embarcações navegam por um tempo e depois afundam. Já as que não afundam ou são trazidas de volta para a terra firme foram rejeitadas por Iemanjá.

