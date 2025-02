Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo O Dia

Publicado 02/02/2025 14:26

Rio - Um policial militar da reserva foi morto com uma paulada na cabeça, neste sábado (1°), ao tentar separar uma briga em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Alexandre Magno Mousinho Barreto morreu na hora, segundo relatos de testemunhas.

De acordo com a PM, agentes do 40° BPM (Campo Grande) receberam informações via 190 da ocorrência. Ao chegarem, encontraram a vítima já sem vida.

O caso aconteceu na Rua Aroaqui. O local do crime foi interditado para realização de perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Alexandre. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.