O suspeito estava sendo monitorado há uma semana - Reprodução

Publicado 24/01/2025 21:06

Rio - Agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam, na tarde desta sexta-feira (24), Lucas de Moraes Nunes, suspeito de participar de uma quadrilha especializada em fraudes financeiras. Segundo a polícia, o grupo tinha como objetivo desviar R$ 20 milhões de uma instituição bancária. Lucas foi detido enquanto trabalhava no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio.

A operação foi realizada com o apoio do setor jurídico-criminal do banco alvo da tentativa de fraude. O suspeito vinha sendo monitorado há uma semana e, por volta das 13h, os policiais receberam informações de que ele estaria no local de trabalho, o que possibilitou a abordagem.



De acordo com as investigações, a organização criminosa da qual Lucas fazia parte contava com um hacker especializado em obtenção de dados pela internet, além de outros cúmplices. Apesar de negar envolvimento no esquema, os policiais afirmaram que ele desempenhava um papel crucial no grupo.



"Lucas de Moraes Nunes desempenhava um papel ativo nessa organização criminosa, fornecendo suas contas bancárias e dados pessoais para facilitar as transações ilícitas. Além disso, ele realizava saques eventuais, quando necessário, e recebia valores como pagamento por essas operações fraudulentas realizadas através de suas contas", detalhou o delegado Felipe Santoro, titular da distrital.



As investigações também revelaram um histórico criminal do suspeito. Em 2019, Lucas e outros membros d a quadrilha foram presos em Recife por usarem cartões de crédito falsificados na compra de ingressos de carnaval.



Na última semana, outro integrante do grupo foi preso em São Paulo ao tentar aliciar funcionários bancários.



A polícia segue investigando o caso para identificar outros envolvidos. Segundo os investigadores, o grupo atua no Rio de Janeiro e São Paulo.