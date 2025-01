Cadáver da mulher estava em uma cadeira de rodas e coberto com um pano - Reprodução / X

Publicado 24/01/2025 18:40

Rio - A idosa Aurora dos Nascimentos Marques, de 100 anos, que teve o corpo transportado pelo filho em uma cadeira de rodas , teve morte natural atestada em exame de necropsia. O resultado foi confirmado, nesta sexta-feira (24), por agentes da 28ª DP (Praça Seca). Os policiais devem ouvir uma nova testemunha sobre o caso na próxima segunda (26).

A Polícia Civil abriu inquérito sobre a morte de Aurora, na última quarta-feira (22), após o filho da vítima transportá-la na Rua Cândido Benício, no Campinho, Zona Norte. No registro, o corpo da mulher aparece parcialmente coberto por um pano preto e com parte dos braços e pés, já com marcas roxas e sinais de decomposição expostos.

Até o momento, a instituição já ouviu duas testemunhas sobre o caso. Uma das pessoas ouvidas é o presidente da associação de moradores do local onde a idosa vivia com o filho. Além dele, um mototaxista que presenciou a cena também prestou depoimento.

Conforme depoimento do filho, Aurora um mal súbito e morreu em casa, na terça-feira (21). Ele explicou que ligou duas vezes para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe só compareceu após um longo período e constatou o óbito horas depois do primeiro chamado.

O homem destacou ainda que os médicos informaram que o Serviço Social se encarregaria da remoção do corpo. Devido à demora, ele decidiu colocar o corpo da mãe em uma cadeira de rodas e se dirigiu ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Praça Seca.

Durante o trajeto, o filho disse ter sido abordado por criminosos que o acusaram de matar a mãe. Foi nesse momento em que populares filmaram a situação e ele relatou ter sido agredido— a 28ª DP também investiga.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) disse que, assim que soube do caso da idosa, enviou uma equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Gonzaguinha, que fica na Praça Seca. "A equipe foi à delegacia e à casa da família, onde localizou o filho da idosa. O atendimento à família está em andamento. A SMAS ofereceu o serviço de sepultamento gratuito, um benefício concedido a pessoas em situação de vulnerabilidade", disse a secretaria por meio de nota.