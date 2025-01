Quiosque pegou fogo na orla do Recreio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 24/01/2025 22:22

Rio - Uma mulher ficou ferida após um incêndio atingir um quiosque na orla do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, no início da noite desta sexta-feira (24). Até o momento, não há informações sobre o que pode ter dado início às chamas.

O caso aconteceu na altura do Posto 9. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 19h e socorreu a vítima, ainda não identificada, que sofreu ferimentos leves. Ela foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. Não há informações sobre o estado de saúde.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estabelecimento completamente tomado pelo fogo, enquanto militares trabalham para apagar o incêndio. Em outros vídeos, é possível ver uma grande quantidade de pessoas aglomeradas próximo ao local.

Veja os vídeos







O fogo só foi controlado por volta das 20h41.