Quadra de ensaios da Imperatriz LeopoldinenseDivulgação

Publicado 24/01/2025 19:23 | Atualizado 24/01/2025 21:16

Rio - A Imperatriz Leopoldinense cancelou o ensaio na quadra da escola em Ramos, que seria realizado nesta sexta-feira (24), por conta dos confrontos nos Complexo do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. A região é palco de uma megaoperação das polícias Militar e Civil, desde as primeiras horas do dia.

Em comunicado compartilhado nas redes, a agremiação pediu paz para toda a Zona da Leopoldina, os complexos e também para o Rio de Janeiro. "Por questões de segurança dos componentes", diz a mensagem sobre o cancelamento. A sede da Imperatriz fica em uma rua de acesso à comunidade que integra o Alemão.

Os demais compromissos da escola marcados para o fim de semana, como o Encontro de Quilombos, em Nilópolis, neste sábado (25), e o ensaio de rua, no domingo (26), seguem confirmados - o último ensaio de rua da agremiação havia ocorrido no dia 12 deste mês.

Em dezembro, a Unidos de Vila Isabel cancelou um ensaio de rua previsto por conta dos intensos tiroteios que aconteciam no Morro dos Macacos. O evento seria realizado na Rua Boulevard 28 de Setembro, mas precisou ser adiado.