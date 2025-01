Larissa Santos desapareceu na terça-feira (21) - Rede Social

Larissa Santos desapareceu na terça-feira (21)Rede Social

Publicado 24/01/2025 18:28

Rio - O corpo de Larissa dos Santos, de 25 anos, foi encontrado nesta sexta-feira (24), enterrado em um canteiro de uma casa na Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A jovem estava desaparecida desde terça-feira (21), quando foi vista entrando em um carro de aplicativo no Jardim da Viga, na mesma região.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que investiga o caso, o suspeito de cometer o crime era casado e mantinha uma relação extraconjugal com Larissa, com quem se encontrava esporadicamente.

Ele havia contratado os serviços de um pedreiro da região, de forma urgente, para construir um canteiro de jardim no quintal dele, na última quarta-feira (22). No dia seguinte, o homem voltou a procurar o funcionário, demonstrando nervosismo, e pediu ajuda para enterrar um corpo no local.

Assustado, o pedreiro disse que não faria isso. Ele detalhou o caso aos agentes, que foram até o local e encontraram o corpo da vítima enterrado, enrolado em um tapete e lençóis.

As investigações apontaram que o suspeito havia solicitado a corrida por aplicativo que levou Larissa até a residência dele. Segundo os agentes, o homem havia se separado por alguns meses, mas reatou o casamento na semana do Natal. Apesar disso, ele continuava se encontrando com a vítima.

O delegado André Felippe Cavalcante, titular na DHBF, representou pela prisão temporária do suspeito e da mulher dele, que também pode estar envolvida no crime.



Câmera flagrou a jovem entrando no carro de aplicativo

O irmão da vítima, Breno Carvalho, 20 havia informado que câmeras de segurança registraram Larissa entrando na parte de trás do veículo, um Voyage branco. Pelas imagens é possível ver o momento em que a jovem entra no carro com um vestido marrom e uma sacola em mãos. Desde o começo, a família desconfiava se tratar de um carro por aplicativo.

"Acreditamos ser de aplicativo pelo fato dela entrar na parte de trás do carro. Se fosse alguém conhecido, ela iria no banco da frente. Ela morava sozinha na casa de cima, e eu na casa de baixo com nossa avó", explicou.

