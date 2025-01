Justiniano, 77 anos, e Airdes, 63 - Divulgação

Justiniano, 77 anos, e Airdes, 63 Divulgação

Publicado 24/01/2025 19:26

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta sexta-feira (24), o homem que atropelou e matou um casal de idosos em Itaipava, na Região Serrana. O motorista Gilcemar Martins de Souza é acusado de tentativa de homicídio, omissão de socorro agravada, resistência e desobediência.

O caso ocorreu na última sexta-feira (17) de janeiro, enquanto o casal Airdes Maria Pinto, de 63 anos, e Justiniano Paulo de Carvalho, de 77 anos, passeava em Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. De acordo com a Promotoria de Justiça da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis, ele responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, omissão de socorro agravada, resistência e desobediência.

Além disso, consta no inquérito policial que tal fato não surpreendeu os funcionários do estabelecimento, já habituados a presenciar o acusado, quase que diariamente no local, consumindo doses de whisky e garrafas de espumante e conduzindo seu veículo "constantemente embriagado".

O motorista fugiu do local sem prestar socorro e foi preso em flagrante por policiais militares após perseguição. Na tarde de segunda-feira (20), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decretou a prisão preventiva do homem após audiência de custódia, em decisão da juíza Priscilla Macuco Ferreira, que atendeu ao pedido do Ministério Público.