Airdes Maria Pinto, de 63 anos, e Justiniano Paulo de Carvalho, de 77 anosReprodução

Publicado 20/01/2025 11:01 | Atualizado 20/01/2025 12:42

Rio - Um casal de turistas do Rio morreu atropelado no distrito de Itaipava, em Petrópolis, na Região Serrana, na sexta-feira (17). Airdes Maria Pinto, de 63 anos, e Justiniano Paulo de Carvalho, de 77 anos, foram atingidos pelo carro dirigido por Gilcemar Martins de Souza na Estrada União e Indústria. O motorista fugiu do local sem prestar socorro e foi preso em flagrante por policiais militares após perseguição.



Airdes e Justiniano passavam dias na cidade e foram atropelados perto do hotel onde estavam hospedados. Um motoboy informou aos PMs sobre o crime e a equipe perseguiu e alcançou Souza na Feirinha de Itaipava, enquanto ele tentava retornar ao Centro. Segundo os agentes, o condutor recebeu ordens para descer do veículo e estava visivelmente alterado.



"Ele obedeceu, mas encontrava-se visivelmente alterado, gritando que iria retornar ao local e pedindo desculpas, admitindo que havia cometido um erro", informou a corporação, em nota.



De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi encaminhado à 105ª DP (Petrópolis) e "apresentava odor de álcool no hálito, comportamento agressivo, arrogante e exaltado, além de estar falante". Uma mulher que o acompanhava disse que ambos consumiram bebidas alcoólicas, mas o laudo da perícia resultou inconclusivo.

Gilcemar responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Os corpos das vítimas serão enterrados no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, às 16h desta segunda-feira (20).