Carro ficou completamente destruído após acidente com ônibus em Guaratiba - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/01/2025 22:43 | Atualizado 21/01/2025 07:53

Rio - Uma pessoa morreu e ao menos outras nove ficaram feridas, sendo quatro crianças, em um acidente entre dois carros e um ônibus, no fim da tarde desta segunda-feira (20), em Guaratiba, na Zona Oeste. O coletivo chegou a bater no muro de uma casa. A Polícia Civil investiga o caso.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um carro, modelo Volskwagen Fusca, destruído depois da colisão. O ônibus, da Auto Viação Jabour, aparece atravessado na pista e encostado no muro de um imóvel. Um segundo veículo também ficou danificado.

A batida aconteceu na Estrada Roberto Burle Marx, na altura da Rua Servidão dos Ribeiros, por volta das 17h45. Bombeiros foram acionados e encontraram uma pessoa, ainda não identificada, já sem vida.

Os militares socorreram nove vítimas. Cinco foram levadas para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, ainda na Zona Oeste. Destas, três são adultos e duas são crianças. Todas com ferimentos leves.

Outras quatro foram para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste: um homem com ferimentos moderados, um menino de 4 anos com ferimentos leves, assim como uma menina de 7 e uma mulher.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todos os pacientes passaram por atendimento médico, sem sinais de maior gravidade.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuaram no local do acidente.

O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da colisão.

Questionada, o Rio Ônibus lamentou o ocorrido e informou que a empresa aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente.