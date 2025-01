Homem foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu - Reprodução

Homem foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova IguaçuReprodução

Publicado 21/01/2025 07:49

Rio - Rodnei Carlos da Silva Bernardes, de 35 anos, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (20), após agredir a ex-companheira com um capacete, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele também ameaçou divulgar vídeos íntimos da mulher.

Em depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, a vítima relatou que teve um relacionamento amoroso com o autor por quatro anos e que terminaram. No domingo (19), depois de dormirem juntos, eles discutiram pela manhã e Rodnei a agrediu com o capacete da moto.

A mulher foi à especializada para registrar o caso por ameaça e lesão corporal. O exame de corpo de delito confirmou a agressão.

Na noite de domingo, Rodnei foi ao local de trabalho da vítima para questionar o motivo do registro. Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou o homem xingando a ex-companheira.

De acordo com a Polícia Civil, na segunda-feira (20), o autor começou a mandar mensagens para a mulher ameaçando divulgar vídeos íntimos dela e a ofendendo. "Os policiais vão ver isso. Dá em nada. Para de bobeira. Você é um demônio na minha vida", escreveu o homem.

Após buscas na região, Rodnei foi encontrado em Mesquita nesta segunda. "Prisão extremamente importante. Essa vítima foi até a delegacia e disse que foi agredida fisicamente e moralmente pelo ex-namorado. Fez o registro e nós imediatamente iniciamos a investigação. Ele não satisfeito foi ao trabalho dessa mulher e fez várias ameaças. Nós então demos voz de prisão em flagrante e agora a vítima pode seguir sua vida adiante", destacou a delegada Mônica Areal, titular da Deam de Nova Iguaçu.