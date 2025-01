PF apreendeu celulares, notebook e documentos de marcações de consulta - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 21/01/2025 07:58 | Atualizado 21/01/2025 12:02

Rio - A Polícia Federal cumpriu nove mandados de busca e apreensão contra investigados por um esquema de fraudes na captação e reserva de vagas no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) e outros sistemas informatizados do Sistema Único de Saúde (SUS). A quadrilha agia em troca de apoio político. A Operação Saúde Eleitoral esteve em endereços de Queimados, na Baixada Fluminense, e em Brasília.

De acordo com a PF, as investigações tiveram início após uma denúncia encaminhada pela Câmara Municipal de Queimados, relatando que centenas de agendamentos para consultas em diversas especializadades médicas eram feitos no Sisreg por pessoas que pretendiam repassá-las, em troca de apoio político e votos nas eleições de 2024.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou sequestro e bloqueio de bens, valores e ativos incompatíveis com a renda dos investigados e o afastamento da função pública de alguns envolvidos com o esquema. Os agentes apreenderam nove celulares, um notebook e documentos de marcações de consulta na casa de um dos alvos, em Queimados. Ele não tinha vínculo formal com a prefeitura, mas tinha a senha do Sisreg.

O sistema organiza e controla o fluxo de acesso aos serviços públicos de saúde, além de otimizar a utilização dos recursos assistenciais e humanizar o atendimento, por meio da garantia dos pilares do SUS, como universalidade, igualdade de acesso e integralidade no atendimento. O agendamento dos procedimentos é feito com base na posição na fila e na disponibilidade de vagas.

Os alvos podem responder por organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção eleitoral. As penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão. O nome da operação faz referência a fraude no sistema com motivação eleitoral, por meio da busca de apoio político e votos nas eleições de 2024.



Procurada, a Prefeitura de Queimados informou que "está a disposição dos órgãos competentes para quaisquer esclarecimentos sobre a investigação". A nota diz ainda que assim que soube das denúncias, em 2024, afastou todos os servidores citados e instaurou um processo administrativo disciplinar (PAD) para apurar os fatos e adotar as possíveis sanções.