Publicado 21/01/2025 08:58

Rio - Um grupo de quatro mulheres foi assaltado por criminosos armados em duas motos, na frente de um prédio na Rua Senador Vergueiro, no Flamengo, na Zona Sul, na madrugada deste domingo (19). Uma das vítimas chega a ser retirada do lado de dentro do portão do edifício por um dos suspeitos. A 9ª DP (Catete) investiga o caso.

Uma câmera de segurança gravou o assalto. As vítimas chegam em um carro, por volta das 3h, e logo são abordadas por um criminoso portando uma arma e usando um capacete. Três das mulheres tentam entrar no prédio, mas são impedidas por um segundo suspeito em uma moto.

Rapidamente, mais dois assaltantes chegam em uma segunda motocicleta e continuam o assalto. Uma das vítimas é segurada e retirada do lado de dentro do portão do edifício para ter o celular roubado.

Uma moradora narrou o ocorrido. "Os ladrões com arma na mão na porta do meu prédio. Não deu tempo do segurança sair. Esse é o nosso Rio de Janeiro. Falam que é Cidade Maravilhosa, mas não é. Já foi. Olha que absurdo, puxou a menina para fora. Fica só o desespero, elas batendo para entrar na porta do prédio, o segurança tem que esperar elas entrarem e eles foram embora", comentou.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas ainda não comunicaram o crime na 9ª DP (Catete). No entanto, a equipe da delegacia, ao saber do fato, iniciou investigação.



A corporação destacou que a unidade apura a ação de criminosos na região e que as diligências estão em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos.

Procurada, a Polícia Militar informou que intensificou o policiamento na área, assim como as abordagens e revistas, e que o batalhão atua com conjunto com a delegacia da região para identificar e prender os envolvidos.

A PM ressaltou que o comando da unidade mantém contato com membros de associações de moradores do bairro e lideranças da população local, por meio de reuniões e grupos de aplicativos de mensagens para debater as principais demandas locais.

Além disso, a corporação disse que o Flamengo recebe policiamento com viaturas baseadas e com rondas.



"Para reprimir esse tipo de delito, o 2° BPM criou um grupamento próprio de Motopatrulha, com policiais em motocicletas e em constante policiamento dinâmico para coibir a ação desses grupos criminosos. A SEPM sempre ressalta a importância do acionamento de nossas equipes para casos imediatos através de nossa Central 190 e do App RJ 190, assim como a importância dos registros dos crimes nas delegacias, o que proporciona um direcionamento das análises das manchas criminais locais mais preciso e efetivo", diz a nota.

Dados

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), os números de roubos de rua - que incluem roubos a pedestres, celulares e a ônibus - cresceu em, ao menos, 54% em 2024, comparando com o ano anterior, em áreas patrulhadas pelo 2º BPM (Botafogo).

Segundo os dados, houve 2.557 registros de roubos até novembro do ano passado. Em 2023, foram 1.659, uma diferença de 898 casos.

Comparando apenas os meses de novembro de 2024 e 2023, teve um crescimento de 27%. No ano passado foram 209 e no anterior 164.

O 2º BPM patrulha a região de Botafogo, Cosme Velho, Glória, Flamengo e o Aterro do Flamengo.