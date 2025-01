A BR-040, na saída de Duque de Caxias para a Linha Vermelha, registrou trânsito intenso - Reprodução / Google Street View

Publicado 20/01/2025 20:07 | Atualizado 20/01/2025 20:24

Rio - No fim do feriado de São Sebastião, na noite desta segunda-feira (20), um trânsito intenso foi registrado na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, por causa de um acidente no trecho.

Em Duque de Caxias, a pista sentido Rio também teve um grande fluxo de veículos, que saíam do Arco Metropolitano para a BR-040, com pontos de tráfego em Jardim Primavera, Campos Elísios e nas imediações do Parque Gráfico, chegando próximo às saídas para a capital.

A Ponte Rio-Niterói registrou fluxo normal nos dois sentidos, com tempo de travessia estimado em 13 minutos no início da noite.

Já Rodovia BR-101, no trecho sentido Região dos Lagos, possui pontos de lentidão extensão de 10 km em Tanguá, do km 273 ao km 285, e São Gonçalo, do km 299 ao km 308. A concessionária Arteris Fluminense também alerta para chuva em pontos alternados.

Na Rodovia Rio-Santos, a CCR Rio-SP informou que há um ponto de tráfego intenso, superior a 20 km, que corta a cidade de Mangaratiba, do km 440 até o km 417.