O furto de cabos prejudicou a populaçãoDivulgação / Enel Rio

Publicado 20/01/2025 18:09

Rio - Policiais da 134ª DP (Campos) investigam a ação de vândalos na subestação de energia Farol que deixou 10 mil moradores do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, sem luz na noite de domingo (19). Na manhã desta segunda-feira (20), peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) estiveram no local.

fotogaleria Segundo um agente, em princípio o caso foi tratado como furto de cabos, o que foi descartado pelos peritos. "Mas quando estivemos no local, assim como a perícia papiloscópica e a perícia criminal, foi constatado que não houve subtração. Não removeram os cabos para subtrair, mas para danificar, exclusivamente para tornar inoperante, para dar um prejuízo. Achamos que essa tenha sido o propósito, dar um prejuízo à empresa, até como meio de retaliação".De acordo com a Enel, responsável pelo fornecimento de energia na cidade, a subestação foi invadida por vândalos, que arrancaram grades e quebraram uma tábua de vaso sanitário. Conforme a concessionária, o fornecimento foi retomado às 2h30.

A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança para tentar encontrar os autores da ação.