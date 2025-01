Projeto Botinho é promovido pelo Corpo de Bombeiros desde 1963 - Rui Porto Filho / Divulgação

Projeto Botinho é promovido pelo Corpo de Bombeiros desde 1963Rui Porto Filho / Divulgação

Publicado 20/01/2025 15:34

Rio - O Projeto Botinho, maior colônia de férias da América Latina, vai começar nesta terça-feira (21). Organizada pelo Corpo de Bombeiros, em parceria com o Sesc RJ, a iniciativa beneficiará 5 mil crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, oferecendo atividades lúdicas e educativas, das 8h às 11h, até o dia 31 de janeiro.

Considerada referência nacional e internacional na formação de jovens cidadãos mais conscientes, a ação acontece desde 1963 e conta com exercícios físicos na areia e instruções sobre condições do mar, primeiros socorros e conservação ambiental, visando interação social e prevenção a afogamentos.

Os alunos inscritos se dividem nas turmas Golfinho (7 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14) e Tubarão (15 a 17). Ao fim da colônia, eles recebem um certificado.

"O Botinho é um projeto que salva vidas! É uma ação focada na formação das novas gerações. As crianças e os jovens aprendem e compartilham o conhecimento em casa, com seus amigos e familiares. São multiplicadores da nossa mensagem de prevenção a afogamentos e preservação da natureza", declarou o coronel Tarciso Salles, secretário Estadual de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros

Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sesc RJ, também falou sobre a importância do projeto. "Para o SESC RJ, apoiar o Projeto Botinho é um compromisso que converge diretamente com nossos valores e objetivos institucionais. A disciplina e os valores transmitidos nesse projeto refletem o que acreditamos ser fundamental para uma sociedade mais próspera. É uma honra colaborar com iniciativas que transformam vidas e contribuem para o bem-estar das comunidades", disse.