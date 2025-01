O acidente em Vargem Grande deixou um morto e cinco feridos - Reprodução Instagram

Publicado 20/01/2025 15:32

Rio - Gilson de Lima, 63 anos, morreu em um acidente envolvendo três veículos na RJ 130 (Teresópolis), no KM 11, em frente à Casa de Rações, em Vargem Grande, bairro de Teresópolis, na tarde deste domingo (19). Outras cinco pessoas ficaram feridas sem gravidade na colisão.

Um vídeo mostra o momento em que Gilson perde o controle de um Corsa prata e atinge outros dois carros. Há suspeitas de que o condutor possa ter sofrido um mal súbito enquanto dirigia, mas o Corpo de Bombeiros não confirmou a informação. Policiais da 110ª DP (Teresópolis) acompanham o caso. Assista:







Bombeiros do Quartel de Bonsucesso, no município da Região Serrana, estiveram no local e socorreram Monique de Melo, de 37 anos, e uma criança de três anos. Eles foram levados para o Hospital das Clínicas e passam bem. Já outras três vítimas, duas mulheres e um homem, foram atendidos no local e não quiseram ir para o hospital.