Publicado 24/01/2025 12:55

Rio - Larissa dos Santos, de 25 anos, está desaparecida desde a última terça-feira (21) após entrar em um suposto carro de aplicativo ao sair de casa no Jardim da Viga, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O caso é investigado pela Polícia Civil.



Ao DIA, o irmão da vítima, Breno Carvalho, 20 anos, informou que câmeras de segurança registraram Larissa entrando na parte de trás do veículo, um Voyage branco. Pelas imagens é possível ver o momento em que a jovem entra no carro com um vestido marrom e uma sacola em mãos.



"Acreditamos ser de aplicativo pelo fato dela entrar na parte de trás do carro. Se fosse alguém conhecido, ela iria no banco da frente. Ela morava sozinha na casa de cima, e eu na casa de baixo com nossa avó", explicou.

Veja vídeo:

Breno disse ainda que o carro tem duas possíveis placas e que em ambas o veículo aparece como roubado. "Esses dias têm sido angustiantes, pois não temos recebido nenhuma notícia, nada que nos ajude a localizar minha irmã", lamentou.

Larissa trabalhava como motorista de moto por aplicativo e tinha uma loja virtual nas redes sociais. A família desconhece inimizades.



Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 58ª DP (Posse) e encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A investigação está em andamento para localizá-la.