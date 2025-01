Cadáver da mulher estava em uma cadeira de rodas e coberto com um pano - Reprodução / X

Cadáver da mulher estava em uma cadeira de rodas e coberto com um panoReprodução / X

Publicado 22/01/2025 13:26 | Atualizado 22/01/2025 15:28

Rio - Um homem foi filmado carregando o corpo da própria mãe, de 100 anos, em uma cadeira de rodas na manhã desta quarta-feira (22), na Rua Cândido Benício, no Campinho, Zona Norte do Rio. O filho alega que a idosa teve um mal súbito e morreu dentro de casa. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.



No vídeo gravado por moradores, Aurora do Nascimento Marques aparece com a cabeça coberta por um pano preto, enquanto suas pernas e mãos, expostas, exibem marcas roxas, indicando que o corpo já estava em decomposição. Em meio à discussão, um morador acusa o homem de ser o responsável pela morte da mulher. Veja as imagens abaixo:

Homem é flagrado carregando o cadáver da própria mãe em Campinho, Zona Norte do Rio. A Polícia Civil investiga o caso.



Créditos: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/VIbatJI8rT — Jornal O Dia (@jornalodia) January 22, 2025

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) atenderam uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Cândido Benício. No local, a situação foi confirmada e a perícia acionada.



O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência por volta das 8h, removendo o corpo da idosa, que foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para análise. Investigadores da 28ª DP (Praça Seca) estão ouvindo testemunhas para ajudar a esclarecer os fatos.



Versão do filho De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) atenderam uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Cândido Benício. No local, a situação foi confirmada e a perícia acionada.O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência por volta das 8h, removendo o corpo da idosa, que foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para análise. Investigadores da 28ª DP (Praça Seca) estão ouvindo testemunhas para ajudar a esclarecer os fatos.

Em depoimento à polícia, o filho de Aurora disse que a mãe sofreu um mal súbito e faleceu em casa na terça-feira (21). Segundo ele, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado duas vezes, mas a equipe só compareceu após um longo período e constatou o óbito horas depois do primeiro chamado.



O homem ainda afirmou que os médicos informaram que o Serviço Social se encarregaria da remoção do corpo. Devido à demora, ele decidiu colocar a mãe em uma cadeira de rodas e se dirigiu ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Praça Seca. Durante o trajeto, o filho disse ter sido abordado por criminosos que o acusaram de matar a mãe. Ele relatou também relatou ter sido agredido. A 28ª DP também investiga essa denúncia de agressão.

Caso semelhante

Um caso semelhante repercutiu em todo o país em abril do ano passado, quando Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, levou o cadáver do tio, Paulo Roberto Braga , para tentar pegar um empréstimo de R$ 17 mil em um agência bancária em Bangu, na Zona Oeste.

A mulher entrou com o cadáver em uma cadeira de rodas e falou com o tio normalmente, pedindo inclusive para que Paulo assinasse o documento que autorizava o recolhimento do dinheiro. Funcionários da agência bancária desconfiaram e chamaram equipes do Samu. Contrariando o que a mulher falou, os agentes identificaram que Paulo teria morrido há cerca de duas horas.