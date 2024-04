Érika de Souza Vieira Nunes levou um cadáver a uma agência bancária para efetuar um empréstimo - reprodução de vídeo

Publicado 16/04/2024 20:41

Rio - Uma mulher levou o cadáver de um idoso para tentar pegar um empréstimo de R$ 17 mil aprovado em seu nome na agência do banco Itaú em Bangu, na Zona Oeste. Érika de Souza Vieira Nunes, que se apresentou como sobrinha do idoso, foi levada para a delegacia prestar depoimento. O Samu foi acionado e constatou que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, já estava morto há algumas horas.

Veja o vídeo:

Érika de Souza Vieira Nunes levou o corpo de Paulo Roberto, de 68 anos, a uma agência bancária do Itaú, em Bangu, para tentar pegar um empréstimo de R$ 17 mil no nome dele. Ela foi encaminhada para a delegacia prestar depoimento.



Érika entrou com o cadáver em uma cadeira de rodas e conversou com ele normalmente, pedindo inclusive para que ele assinasse o documento. Funcionários da agência bancária desconfiaram e chamaram o Samu.



"As pessoas no banco acharam que ele estivesse doente, passando mal, e chamaram o Samu. O médico constatou que o idoso já estava em óbito, aparentemente, a algumas horas. A mulher se diz sobrinha e cuidadora dele, e de fato existe um grau de parentesco. O principal é continuar as investigações, identificar outros familiares e descobrir se, quando esse empréstimo foi realizado, ele estava vivo", disse Fábio Luiz, delegado da 34ª DP (Bangu).

Por meio de nota, o banco se manifestou sobre o caso: "O Itaú Unibanco informa que acionou o Samu assim que identificou a situação e colabora ativamente com as autoridades para o esclarecimento do caso."