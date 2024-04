A viatura ficou parcialmente destruída após o acidente - Divulgação

A viatura ficou parcialmente destruída após o acidenteDivulgação

Publicado 17/04/2024 07:01 | Atualizado 17/04/2024 07:44

Rio - Um acidente entre um ônibus e uma viatura na Rua Visconde de Santa Isabel esquina com a Rua Alexandre Calaza, em Vila Isabel, na Zona Norte, deixou um policial militar ferido, na manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com o Centro de Operações Rio, duas faixas da via estão ocupadas no sentido Grajaú. O Corpo de Bombeiros e a PM atuam no local. Imagens mostram que a viatura ficou parcialmente destruída após o acidente. O ônibus envolvido no acidente fazia é da Linha 606, que faz o trajeto Engenho de Dentro x Terminal Gentileza.



Segundo a corporação, o acidente ocorreu com agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (UPP-Macacos) que colidiram com o ônibus. O militar foi atendido no local pelos bombeiros e conduzido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.