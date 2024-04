Caso é investigado pela 108ªDP - Reprodução

Caso é investigado pela 108ªDPReprodução

Publicado 16/04/2024 22:58

Rio- Um homem suspeito de estuprar a enteada foi preso nesta terça-feira (16), por policiais civis da 108ª DP (Três Rios). Segundo a polícia, ele violentava sexualmente a menina, que tinha 11 anos na época dos crimes. O acusado foi localizado no bairro Boa União, em Três Rios.

De acordo com as investigações, o homem aproveitava do momento em que estava sozinho com a vítima, na casa da família, para cometer os abusos, que perduraram por mais de um ano. A criança afirmou que não tinha coragem de denunciar o padrasto, até então, por medo de represálias.

A oitiva de familiares e testemunhas foi realizada, assim como o exame de corpo de delito na vítima. Os agentes também pediram medida protetiva para a menor.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.