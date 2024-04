Linhas de ônibus vão atender a moradores das zonas Norte e Oeste - Agência O Dia

Linhas de ônibus vão atender a moradores das zonas Norte e OesteAgência O Dia

Publicado 16/04/2024 20:13 | Atualizado 16/04/2024 20:23

Rio - Três novas linhas de ônibus começaram a operar nesta terça-feira (16), nas zonas Norte e Oeste do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), os novos serviços são 737 (Santíssimo - Cascadura), 791 (Padre Miguel - Terminal Deodoro) e 909 (Irajá - Conjunto IAPC).

Com os novos percursos, chega a 160 o número de linhas de ônibus retomados ou criados na cidade, desde o dia 1º de junho de 2022, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre a Prefeitura do Rio, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual.

Segundo a SMTR, o plano operacional tem como objetivo regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade. A iniciativa foi tomada após o período de pandemia de covid-19, quando uma série de linhas foi interrompida por conta da falta de passageiros.

Para ajudar a financiar a operação, o acordo judicial estabelecido entre a prefeitura e as empresas prevê além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,30, um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A prefeitura atesta a quilometragem rodada por meio de GPS.



Confira o itinerário das linhas:



737 (Santíssimo - Cascadura) - 38 viagens diárias





Itinerário:





Estação de Santíssimo



Estrada do Taquaral



Vila Aliança (Rua do Desenhista)



Calçadão de Bangu



Praça das Juras



Estrada da Água Branca



BRT Magalhães Bastos



Terminal Deodoro



Metrô Coelho Neto



Metrô Colégio



Rocha Miranda



Mercadão de Madureira



Estação de Madureira





791 (Padre Miguel - Terminal Deodoro) - 20 viagens diárias





Itinerário:





Barata



Parque Realengo/Jornalista Susana Naspolini



Periquito



Piraquara



Estação Realengo



IAPI de Realengo



Batan





909 (Irajá - Conjunto IAPC) - 16 viagens diárias





Itinerário:





Conjunto Amarelinho



Estrada do Portinho



BRT CEASA/Irajá



Hospital Municipal Francisco da Silva Telles (PAM de Irajá)



Praça Nossa Senhora da Apresentação



Cemitério de Irajá