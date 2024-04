Foram 17 presos na ação - Divulgação/PCERJ

Publicado 16/04/2024 19:57 | Atualizado 16/04/2024 20:04

Rio- Uma empresa de fachada, que servia para aplicar golpes do empréstimo consignado em idosos aposentados e pensionistas, foi estourada pela polícia em Campo Grande, Zona Oeste, nesta terça-feira (16). Dezessete pessoas foram presas na ação.

Após uma denúncia anônima, que citou inclusive os nomes do gerente e da supervisora, agentes da 35ª DP (Campo Grande) foram até a Avenida Cesário de Melo, 2.623, em Campo Grande. A equipe identificou os citados e os mesmos admitiram fazer parte da organização.

A Polícia Civil informou que foi acionada a perícia de local que constatou a existência da estrutura montada para aplicação de golpes, inclusive com o passo a passo para atendimento às vítimas, assim como uma relação com os valores das comissões de acordo com o valor do empréstimo. Ainda foram encontrados 22 computadores divididos por baias.



Todos os 17 presos foram conduzidos para esta Delegacia de Policia para investigação do fato pela Autoridade Policial e após as formalidades legais, foram encaminhados ao sistema prisional.

Os presos na ação foram: Brena Fernanda Vitorino Nascimento; Karina Firmino da Silva; Gabriela Souza Penha; Rodrigo Ferreira de Jesus; Kawan Gabriel de Jesus Pereira; Maria Eduarda Rosa Marques; Jonatas Netto Gonçalves de Oliveira; Alice Almeida Martins; Geisemara Augusta Martins da Silva; Beatriz Angélica da Silva; Victoria Jessey da Silva dos Santos; Stela Caroliny de Jesus Caixo; Davi de Souza Fernandes; Laiane de Almeida Lopes; Helipe Nayara Ribeiro de Castro; Yasmim de Souza Rodrigues; e Breno D'ajuda Soares Itajahi.