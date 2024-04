Apreensões realizadas durante cumprimento dos mandados - Reprodução

Publicado 17/04/2024 08:14 | Atualizado 17/04/2024 10:42

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quarta-feira (17), uma operação contra artistas e influenciadores digitais suspeitos de fazer rifas ilegais e lesar seus seguidores. Entre os alvos da ação, estão o cantor Chefin e os influenciadores Gui Polêmico e Almeida do Grau.

Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) estão nas ruas para cumprir sete mandados de busca e apreensão. De acordo com as investigações, as rifas eram realizadas por meio das redes sociais, aproveitando o grande número de seguidores e da fama que ostentam no mundo artístico e virtual.

Até o momento, foram apreendidos cordões de ouro, celulares, motocicletas, dinheiro cinematográfico - que era usado para chamar atenção durante a divulgação das rifas - e uma quantia em dinheiro.

Ao total, cinco pessoas são alvos da ação. Os mandados estão sendo cumpridos nas residências dos investigados, em bairros nobres do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana, e em Magé, na Baixada Fluminense.

Nathanael Cauã Almeida de Souza, convido como Chefin, é um dos investigados no esquema. O cantor conta com 6,4 milhões de seguidores no Instagram. Ele é responsável por hits como "10 Carros", "212", "Deus é o Meu Guia", "Do Seu Lado", "Invejoso" e "Tropa do Mais Novo".

Luiz Guilherme de Souza, vulgo Gui Polêmico, e Samuel Bastos de Almeida, o Almeida do Grau, também são investigados por participarem do grupo criminoso.

A ação ainda tem como objetivo identificar outros integrantes do grupo criminoso e coletar provas de outros delitos, como lavagem de dinheiro.

Os alvos utilizavam artifícios fraudulentos para manipular os sorteios e controlar os resultados, garantindo lucros milionários, que são investidos na compra de veículos de luxo e mansões.

Os investigados respondem pelos crimes de jogo de azar, crime contra a economia popular e associaçãocriminosa.