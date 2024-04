Mulheres foram presas por policiais da 4ª DP (Praça da República) - Divulgação

Publicado 17/04/2024 21:35

Rio - Três mulheres foram presas, nesta quarta-feira (17), suspeitas de aplicarem golpes de empréstimo consignado no Centro do Rio de Janeiro. Após trabalho de inteligência, policiais da 4ª DP (Presidente Vargas) localizaram as suspeitas e realizaram a prisão em flagrante. Elas vão responder pelo crime de associação criminosa.

No local das prisões estava funcionando uma empresa suspeita de aplicar os mesmos golpes. Havia no escritório três pessoas trabalhando, além de uma idosa que estaria na iminência de fechar um contrato.



Foram apreendidos diversos documentos com anotações das transações financeiras, computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos. O material será periciado e analisado.

As três presas foram levadas à 4ª DP e, em seguida, transferidas para um presídio, onde aguardam audiência de custódia.