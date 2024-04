Motoristas se assustaram com o tiroteio na Linha Vermelha - Reprodução

Publicado 17/04/2024 20:53

Rio - Um tiroteio assustou motoristas na Linha Vermelha na tarde desta quarta-feira (17). Durante um arrastão na altura do Complexo da Maré, criminosos entraram em confronto com policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) na via.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes recuperaram um carro que havia sido roubado e não houve registro de feridos. Após o confronto, os bandidos fugiram e o caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra carros parados no sentido Baixada Fluminense, enquanto motociclistas voltam no sentido contrário da via.

Veja o vídeo



MAIS UM TIROTEIO/ARRASTÃO HOJE NO RIO.



LINHA VERMELHA/MARÉ



Tiroteio na Linha Vermelha altura da Maré na Linha vermelha parada sentido Ilha do Governador. pic.twitter.com/bumu38UMv9 — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) April 17, 2024

De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), o trânsito ficou lento, com pontos de retenção entre o Fundão e a chegada do Parque das Missões.