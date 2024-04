CIEP Henfil, localizado no Caju, na Zona Portuária do Rio - Divulgação / Secretaria Municipal de Educação

Publicado 17/04/2024 18:20

Rio – A Prefeitura do Rio de Janeiro criou o Programa 'Cuidar Menina/Mulher', que tem como objetivo distribuir kits de higiene íntima para as estudantes da rede pública de ensino da cidade. O texto foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (17).

Segundo o projeto de lei, de autoria da vereadora Veronica Costa (PL), a finalidade do programa é o fornecimento de itens de higiene menstrual para adolescentes carentes nas escolas municipais, através de kits que tenham os materiais necessários para a limpeza íntima e informativos sobre a saúde da mulher.

Caso necessário, a equipe gestora da unidade escolar poderá cadastrar as adolescentes em período menstrual para o recebimento dos kits de higiene íntima. O programa será desenvolvido com os apoios das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, nas escolas da rede municipal.

Projeto semelhante foi criado em 2021

A Secretaria Municipal de Educação já havia criado, em 2021, o programa "Livres para Estudar" para combater a pobreza menstrual. Absorventes são distribuídos mensalmente em todas as escolas do município do Rio que têm crianças e adolescentes em idade menstrual, da 4ª série ao EJA (Educação de Jovens e Adultos).

"Uma em cada quatro meninas já perdeu aula por conta da falta de um item tão básico como o absorvente íntimo e a gente está acabando com essa história com o Livres para Estudar", afirmou, à época, o secretário Municipal de Educação Renan Ferreirinha.