Carga superdimensionada foi levada para um recuo na Via DutraDivulgação / PRF

Publicado 17/04/2024 21:25 | Atualizado 17/04/2024 21:35

Após seis dias de bloqueio, a carga superdimensionada que tombou no km 247 da Via Dutra , na altura de Piraí, sentido Rio, foi totalmente removida às 18h02 desta quarta-feira (17). Com isso, O sistema de mão dupla na pista sentido São Paulo foi desmobilizado e o fluxo sentido Rio enfim foi integralmente liberado. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal.

A carga foi levada para um recuo da rodovia localizado a 100 metros do local do tombamento. Ainda há congestionamento em reflexo do plano de contingência.

A carga superdimensionada é um transformador, que saiu de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba Paulista, e tinha como destino Seropédica, na Baixada Fluminense. Não há previsão para que ela siga viagem até seu destino.

A peça industrial estava passando pela região desde sábado (6), sendo escoltada pela PRF. No início da escolta, a PRF informou que, devido às dimensões da Combinação de Veículo de Carga (CVC) e da carga (transformador), com 105,53m de comprimento, 6,3m de largura, 5,4m de altura e peso total de 591 toneladas, tomando toda a pista, o comboio seguia com os veículos a 10 km/h.

Remoção trabalhosa

O trabalho de remoção começou no domingo (14), quando foi iniciado o processo de nivelamento , que consiste em colocar o material em uma posição reta, possibilitando que assim fosse deslocado. Este processo terminou na terça-feira (16), quando foi iniciado um trabalho para alinhar o conjunto transportador com a carga.

Durante todo o processo, foi necessário o uso de guindastes especializados e de acompanhamento do engenheiro da empresa responsável pela carga.