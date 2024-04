Carga superdimensionada tomba na Via Dutra - Divulgação / PRF

Carga superdimensionada tomba na Via DutraDivulgação / PRF

Publicado 11/04/2024 18:35 | Atualizado 11/04/2024 23:04

Rio - Uma peça industrial superdimensionada de 105 metros de comprimento tombou de uma carreta e provocou a interdição total da rodovia Presidente Dutra, km 246, na altura de Piraí, sentido Rio de Janeiro, às 16h45 desta quinta-feira (11). O trecho fica um pouco antes da descida da Serra das Araras. Ninguém se feriu no acidente.

A concessionária CCR RioSP, que administra a via, acionou a empresa responsável pela carga para que realize os procedimentos de remoção do veículo, que exigirá o uso de guindastes. Por enquanto, carros de passeio trafegam por uma faixa de rolamento no local. Às 20h57, a CCR implementou mão dupla na pista sentido São Paulo, entre os km 245 e 249. A medida seguirá em vigência até a retirada total do veículo. Às 20h20, o engarrafamento era de 12 quilômetros.



A carga superdimensionada é um transformador, que saiu de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba Paulista, e tinha como destino o município de Seropédica, na Baixada Fluminense. Ela estava passando pela região desde sábado (6), sendo escoltada pela PRF.

Na ocasião do início da escolta, a PRF informou que, devido às dimensões da Combinação de Veículo de Carga (CVC) e da carga (transformador), com 105,53m de comprimento, 6,3m de largura, altura 5,4m e peso total de 591 toneladas, tomando toda a pista, o comboio segue com os veículos a 10km/h.