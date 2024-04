Confronto aconteceu na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, na Zona Norte do Rio - Reprodução

Publicado 11/04/2024 18:53

Rio - Uma mulher ficou ferida por estilhaços durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos que tentaram roubar um caminhão, na tarde desta quinta-feira (11), na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) atuaram em uma ocorrência de roubo a um caminhão que transportava biscoitos. A corporação informou que, durante a ação, os suspeitos atiraram contra os policiais, o que gerou um confronto.

O tiroteio causou pânico nos motoristas e pedestres que passavam pelo local. A troca de tiros fez com que as pessoas se abaixassem do lado dos carros.

Depois que o conflito terminou, os policiais encontraram uma mulher ferida por estilhaços na perna. A vítima estava no caminhão alvo dos criminosos. De acordo com a PM, ela recebeu os primeiros socorros no local pelo Corpo de Bombeiros.

Os criminosos fugiram e a carga de biscoitos permaneceu intacta. O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).