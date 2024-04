Reginaldo (esquerda) sendo agredido pelo morador Gilles David (direita) - Reprodução/TV Globo

Publicado 11/04/2024 19:06 | Atualizado 11/04/2024 19:28

No julgamento realizado quarta-feira (10), os magistrados acompanharam, por unanimidade, o voto do relator, desembargador Juarez Fernandes, que acolheu, em parte, o recurso do porteiro para aumentar o valor da indenização.

No dia 22 de junho de 2022, Gilles Teboul ficou irritado pelo fato de o elevador do edifício estar com defeito. Ele passou a ofender o porteiro, dizendo que ele não tinha capacidade para trabalhar como porteiro, que era "um negro, macaco". Reginaldo ainda foi agredido com socos.