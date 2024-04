Primeiro dia útil de funcionamento da faixa exclusiva do BRT Transbrasil, na Av. Brasil, nesta segunda-feira (01). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 11/04/2024 18:15 | Atualizado 11/04/2024 18:39

Rio - Um motociclista foi preso nesta quinta-feira (11) ao ser flagrado por uma equipe da Guarda Municipal circulando na pista exclusiva do BRT, na Avenida Brasil, com a placa coberta. O homem foi abordado na altura do Hospital Federal de Bonsucesso mas fugiu, sendo detido apenas na altura de Benfica.

Durante a fuga, o condutor teria transitado, inclusive, pela calçada. Os agentes tiveram o apoio de uma viatura da Polícia Militar para realizar a prisão.

Segundo a Guarda Municipal, a fiscalização foi reforçada para coibir o acesso indevido às faixas seletiva e exclusiva do BRT Transbrasil. Durante patrulhamento de rotina, os agentes já flagraram pelo menos dez veículos circulando com uma ou duas das placas cobertas desde o fim de fevereiro.

O condutor foi encaminhado para a 17ª DP (São Cristóvão) e a moto foi apreendida. Em seguida, ele foi levado para a 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado.