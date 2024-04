A calabresa era um dos alimentos vencidos - Divulgação / Sedcon

A calabresa era um dos alimentos vencidosDivulgação / Sedcon

Publicado 11/04/2024 17:31 | Atualizado 11/04/2024 18:37

Rio - A gerente da pizzaria Donna Toscana, em São Francisco, Niterói, na Região Metropolitana, foi presa na terça-feira (9) por crime contra a ordem de consumo. Após denúncias feitas por clientes, fiscais da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) fizeram um pente-fino no estabelecimento e encontraram alimentos vencidos e até mesmo baratas circulando por um dos estoques.

Entre os ingredientes fora da validade, estavam bacon, camarão, linguiça calabresa, frango e queijos gorgonzola e muçarela. Também foram constatados produtos sem o rótulo de identificação exigido pela Vigilância Sanitária, além de diversas embalagens de pizza espalhadas pelo chão, misturadas a capacetes e sapatos de funcionários.

Na cozinha, as massas das pizzas eram acondicionadas em sacos plásticos e deixados no chão. No interior da máquina de gelo filtrado, foi encontrada uma garrafa de refrigerante de 2L dos funcionários do estabelecimento comercial. A mulher foi autuada em flagrante e solta mediante pagamento de fiança.

Donna Toscana se pronuncia

Após o caso vir a público, a direção da Donna Toscana informou que fechou as cinco unidades - além de São Francisco, o restaurante está presente em Santa Rosa, Pendotiba, Piratininga e no município de São Gonçalo - para uma fiscalização geral.

O comércio do ramo alimentício admitiu "erros que infelizmente aconteceram por uma má organização gerencial desta unidade". Mas pontua que, "graças ao bom gerenciamento delas (das outras quatro unidades), tudo está em perfeitas condições".

Veja a nota na íntegra

Em respeito a você, viemos informar que a sua Donna Toscana sofreu uma fiscalização oriunda do disque-denúncia na unidade de São Francisco, na data de 09/04/2024, em que nesta fiscalização notamos erros que, infelizmente, aconteceram por uma má organização gerencial desta unidade.

Cabe dizer que diferentemente do que estão dizendo e divulgando erroneamente, a loja não foi multada, não foi lacrada, não foi fechada. Não existe nenhuma autuação neste sentido. A direção resolveu fechá-la para sanar problemas e transformar a operação, acima da perfeição, inclusive com reformulação completa, e só reabri-la quando tenhamos certeza que tudo estará 200%.

Também por decisão da direção e por respeito a você, fechamos compulsoriamente todas as unidades para que pudéssemos fazer um pente fino, para que olhássemos tim-tim por tim-tim e ter a absoluta certeza que não cometemos nenhum erro nas demais. E graças a Deus e ao bom gerenciamento delas, tudo está em perfeitas condições. Por isso, serão reabertas amanhã (sexta), dia 12/04/2023.

Cabe dizer ainda que, como de rotina, tivemos a visita da vigilância sanitária no mês de março nas unidades de São Gonçalo e Icaraí, sem problemas. Cabe ainda dizer que a Donna Toscana realiza mensalmente dedetização e proteção contra roedores com empresa renomada do mercado e segue todas as normas propostas na forma da lei, como limpeza da caixa d’água, potabilidade de água etc.

Agradecemos as milhares de mensagens de apoio de todos que conhecem o trabalho, o zelo e a dedicação da direção. Clientes, ex-funcionários, funcionários, amigos, parceiros comerciais e nossos concorrentes.

Lembramos que todas as unidades estão franqueadas à sua visitação. Esperamos revê-lo em breve. Já estamos com saudade.