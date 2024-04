Dia D de vacinação contra gripe acontece neste sábado (13) - Pedro Ivo / Agência O Dia

Dia D de vacinação contra gripe acontece neste sábado (13)Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 11/04/2024 18:27

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza, neste sábado (13), o Dia D de vacinação contra a gripe. Mais de 600 pontos de vacinação estarão disponíveis na cidade do Rio imunizando todas as pessoas a partir de seis meses de idade, das 8h às 17h.

De acordo com a SMS, a vacinação ocorrerá nas 238 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) e também em locais estratégicos como praças, associações de moradores, igrejas, shoppings, escolas, entre outros onde haja grande circulação de pessoas. A lista completa dos pontos de vacinação estará disponível a partir da tarde desta sexta-feira (12) no site da secretaria . Para quem for se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e, se possível, caderneta de vacinação.

A vacina, que foi desenvolvida pelo Instituto Butantan, protege contra três sorotipos diferentes da doença: H1N1 Victoria, H3N2 Tailândia e B Áustria. A imunização previne complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelos vírus da influenza. Estudos estimam que a vacinação reduz de 32% a 45% as hospitalizações por pneumonias; de 39% a 75% a mortalidade global; e cerca de 50% as doenças relacionadas à influenza.



"O pico da doença ocorre nos meses de julho e agosto, no inverno, então é importante que a população esteja vacinada antes desse período. O ideal é que as pessoas busquem se vacinar o mais rápido possível, para estarem protegidas. Essa vacina é muito segura e, para facilitar o acesso, disponibilizamos centenas de pontos de vacinação em toda a cidade e muitas unidades também estão fazendo várias programações para tornar esse dia D uma grande festa da saúde, como o carioca gosta e merece", disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Programação especial



Um dos pontos de vacinação será montado a partir das 9h na Praça Afonso Pena, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O local terá a presença da turma de percussão da Casa Bibi Franklin, às 9h, e da bateria mirim da Acadêmicos do Salgueiro, às 11h30, além de roda de samba, às 13h30, e show de Carlos Evanney, cover oficial do Rei Roberto Carlos, às 16h. Para a criançada, haverá brincadeiras e teatro.

Outro espaço que terá eventos é a Quinta da Boa Vista. A SMS e a Secretaria Municipal de Educação (SME) promovem a "Caminhada Bora Viver: A Vida Requer Cuidados". A tenda de vacinação, que ficará em frente ao Museu Nacional, contará com uma série de atividades, como oficinas de arteterapia, exposições, contação de histórias, produção de histórias em quadrinhos e apresentações culturais.



Outras vacinas



Durante o Dia D será possível também atualizar a caderneta de vacinação das crianças, caso haja alguma vacina atrasada. Para isso, os pais deverão levar os filhos aos pontos fixos das unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), onde o profissional de saúde verificará as cadernetas para a aplicação de doses faltantes. A atualização das cadernetas de vacinação também poderá ser feita no Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, das 8h às 22h; e no Super Centro Carioca de Vacinação unidade Campo Grande, no Park Shopping Campo Grande, no horário de funcionamento do centro comercial.

Vacinação no Nova América

O Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio, também irá aderir à campanha de vacinação contra Influenza e Covid deste sábado (13).



O ponto de vacinação estará disponível no acesso C do shopping, com atendimento das 9h às 16h. A ação faz parte de uma grande mobilização para estimular a imunização dos cariocas de todas as idades e em todas as regiões da cidade. A iniciativa visa ampliar o acesso à vacinação para os moradores da região, fortalecendo a cobertura vacinal e contribuindo para a saúde pública.