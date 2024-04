Há dois dias os semáforos de algumas ruas importantes do Centro simplesmente pararam - Isabele Benito

Há dois dias os semáforos de algumas ruas importantes do Centro simplesmente pararamIsabele Benito

Publicado 12/04/2024 00:00

Há dois dias os semáforos de algumas ruas importantes do Centro simplesmente pararam.



Na Avenida Calógeras com a Santa Luzia os agentes ainda tentam organizar o trânsito, mas ali até com os sinais em dia é difícil para o pedestre. Agora virou prova de sobrevivência.



O que estava ruim piorou. Em plena Antônio Carlos, três parados nos principais cruzamentos e sem qualquer agente ou cone para organizar; os motoristas que decidiam quem ia tentar a sorte.



Para pedestre, pior ainda, entre buzinas e o medo de carros e motos, havia idosos que não se arriscavam e ficavam pelo caminho.



Enquanto isso, autoridades do trânsito reunidas para decidir as adaptações na Transbrasil, mas se o Centro não for prioridade não sabemos o que é.

3,2,1

É DEDO NA CARA



TÁ FEIO

Falando nisso, o problema das "irreversíveis" continuam.



Enquanto a Niemeyer abre às 6h da manhã, a poucos quilômetros dali, a Delfim Moreira ainda fechada às 7h da manhã. Eu mesma registrei na minha rede social.

Não tem razão de abrir uma reversível e "encalacrar" todo mundo cinco minutos depois na chegada ao Leblon.



Como já cobrei aqui e não tive resposta, continuo com meu protesto ou que alguém que explique essa lógica.



Os motoristas reclamam o tempo todo. Sem contar na Princesa Isabel, que também não abre e aí obriga o povo a fazer uma bandalha.

PINGO NO I

A revitalização da Piedade após a luta e demolição da massa falida da antiga Gama Filho começa a ganhar corpo.



Conversei com o presidente da Comissão na Câmara, vereador Aloísio Freitas, que destacou a parceria com a Fecomércio que vai gerar educação e fomentar o comércio na área, além do Parque que deve devolver organização e mudar um passado recente de abandono após a falência da faculdade.



“A revitalização da Gama Filho atende a um pedido antigo da comunidade, que encaminhei ao prefeito Eduardo Paes ainda antes de ele se eleger. A proposta foi abraçada pelo Eduardo na campanha, em 2020, e agora se torna realidade”.