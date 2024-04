Dinorah Márcia de Oliveira tem um grave problema circulatório na perna direita - Arquivo Pessoal

Publicado 08/04/2024 00:00

Um pedaço de jeans de uma calça velha e fitas adesivas são os que restam para Dinorah Márcia de Oliveira Santana cobrir os ferimentos de uma pele que não suporta mais o inchaço e uma mulher de 54 anos que não aguenta mais dor de descaso.



O apelo chegou por meio do produtor Igor Peres. "Pelo amor de Deus, pede para tua 'patroa' me ajudar. Avisa a Isabele que estou numa busca eterna por uma consulta com um cirurgião vascular. Vou acabar perdendo minha perna".

Dinorah tem um grave problema circulatório na perna direita, chegou a ser internada no Hospital da Posse, mas os exames precisam ser analisados por um especialista e, segundo ela, a corrida é contra o tempo e parece não ter fim.



"Disseram para eu buscar com urgência, não quiseram me internar de novo. Meu lado direito não consegue dar vazão e retorno de sangue ao coração, as úlceras venosas são cada vez maiores e o risco de infecção também".



Ela tem encaminhamento para o Hospital Miguel Couto, mas até agora nenhuma resposta. A gente vai atrás.



3,2,1

É DEDO NA CARA

O Recreio seria o novo Tanque?

Depois do tiroteio provocado por traficantes na última semana na Benvindo de Novaes, uma das principais avenidas do bairro e a poucos metros do maior shopping, todo mundo quer saber se agora o miolo do Recreio virou como o bairro do Tanque e Freguesia em Jacarepaguá.



Eu explico: César Maia e Terreirão e pequenas comunidades, antes dominadas e criadas por milicianos, já estão sob total domínio do Comando Vermelho.



Sem esquecer as Vargens. Ninguém defende qualquer poder paralelo, mas é muito questionável a tomada rápida do tráfico na Zona Oeste, berço miliciano.



Um policial confessou: "Esquece, patrulha de rotina virou risco para patamo como ficou a Gardênia da noite pro dia".

Eu questionei como. Ele: "Nem a gente sabe, só uma coisa é fato, eles aprenderam rapidinho a explorar o pobre e tomar o recolhe da área".