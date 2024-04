aCIDENTE ÔNIBUS - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/SBT

A Polícia Civil da Bahia teve acesso a um vídeo, capturado por uma câmera instalada em um carro, e contesta a versão apresentada pelo motorista e pelos passageiros que sobreviveram ao acidente que matou nove pessoas, na manhã desta quinta-feira (11), na BR-101, na altura da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano. De acordo com relato do motorista Carlos Alberto Silva, da empresa RM Viagens e Turismo, um veículo com farol alto tentou ultrapassar um caminhão e que ele, para evitar uma colisão, tentou desviar. O ônibus foi para o acostamento, derrapou com o eixo dianteiro e tombou. A mesma versão foi apresentada por alguns passageiros, que prestaram depoimento no hospital da cidade.

Baseada em vídeo capturado por carro, Polícia Civil contesta versão de motorista e passageiros sobre acidente que matou nove na BR-101 em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia



Crédito: Divulgação #ODia pic.twitter.com/e5hxiCWz8O — Jornal O Dia (@jornalodia) April 11, 2024

No entanto, o delegado responsável pelo caso contesta esta versão apresentada com base no vídeo que teve acesso.



"O vídeo é bem claro. Um pessoa que vinha logo atrás do ônibus, a poucos metros, e apesar da velocidade que desenvolvia ela não conseguia alcançar o ônibus (Nota da Redação: o vídeo registra uma velocidade entre 97km/h e 115km/h do carro que grava a cena). Mais à frente ele passa por uma van, em sentido contrário. E fica bem claro também que no momento que acontece o acidente, o ônibus não vinha passando ou se encontrou com nenhum outro veículo realizando ultrapassagem, como é a versão do motorista. Isso (as imagens) vai para o inquérito policial e vai ser muito importante para esclarecer as circunstâncias do fato", disse Moisés Damasceno em entrevista ao programa BATV, da Rede Bahia.



Ônibus viajava do Rio para Porto Seguro



O ônibus, da empresa RM Viagens e Turismo, que estava com 34 passageiros, fazia uma excursão com trajeto do Rio de Janeiro até Porto Seguro quando, por volta das 4h30, bateu em um barranco no km 885 da rodovia. Oito pessoas morreram no local do acidente.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas, 24 pessoas foram levadas para o Hospital Municipal Teixeira de Freitas. Uma delas, que chegou em estado gravíssimo, não resistiu e morreu no bloco cirúrgico.