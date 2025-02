Momento tenso na live de Rodrigo Mussi: mãe de Kerline descobre ao vivo que filha é bissexual - reprodução Instagram

Publicado 11/02/2025 15:21

Rio - Durante uma live ao vivo no programa do ex-BBB Rodrigo Mussi, a mãe de Kerline, Corsina Leite, teve uma reação inesperada ao descobrir que a filha é bissexual. O momento gerou um climão ao vivo, quando a ex-BBB foi questionada sobre suas preferências.



Larissa, participante da live, fez uma pergunta direta para Kerline, deixando todos na expectativa. "Ker, eu tenho uma pergunta para fazer a você. Já que você é bi, né, eu sei que você é atiradora às vezes, quem do 'Big Brother 25', das mulheres da casa, você ficaria?", indagou Larissa. A revelação surpreendeu a mãe de Kerline, que não escondeu sua reação.Sem saber da orientação sexual de sua filha, Corsina reagiu imediatamente. "Eu não sabia que tu era bi. Desde quando dar selinho em amiga é bi, Larissa?", afirmou, visivelmente desconfortável. A resposta gerou um clima de constrangimento, com Kerline tentando contornar a situação.Após o episódio ganhar repercussão nas redes sociais, Kerline brincou com a reação da mãe. Nos stories, a ex-BBB compartilhou uma foto com Corsina e comentou, rindo, que a mãe se tornou "meme" em diversos perfis de fofoca. "Tu me mete em cada enrascada", respondeu a mãe, entrando na brincadeira.