Kanye West fez postagens em sua rede social elogiando HitlerReprodução

Publicado 11/02/2025 14:58

Na noite do último domingo (9), um comercial bizarro foi exibido durante a transmissão norte-americana do Super Bowl LIX. Na propaganda, o rapper Kanye West apareceu deitado em uma cadeira de dentista e pediu para os seus fãs acessarem o site de sua marca, Yeezy.com (atualmente, o endereço se encontra fora do ar). Segundo Ye, ele gastou todo o dinheiro do orçamento da publicidade em seus novos dentes e, por isso, estava filmando a peça de forma amadora.

O que os executivos responsáveis pelo departamento comercial da NFL não esperavam, no entanto, era que o rapper norte-americano tivesse outros planos em mente. Antes do anúncio ser veiculado, o site de West vendia uma linha de produtos tradicional do rapper. Logo após a exibição do comercial, entretanto, as peças de roupas foram substituídas por um único produto - uma camiseta branca com uma suástica nazista no centro.

"Era um anúncio tão pequeno, ninguém se preocupou", afirmou uma fonte para a revista norte-americana Variety. "O texto estava ok, o site estava ok, as pessoas fizeram sua diligência focando apenas nessa parte". O espaço comercial do Super Bowl costuma exigir altos valores para qualquer peça ser veiculada durante a transmissão do jogo, mas existem formas de se pagar mais barato.

De acordo com a publicação, o espaço comercial comprado por West não era veiculado para a cadeia de transmissão nacional dos Estados Unidos, mas focado apenas em alguns mercados específicos, como a cidade de Los Angeles. Essas publicidades costumam ser bem mais baratas e, por consequência, enfrentam um processo de diligência menos severo do que os comerciais nacionais. Procuradas pela Variety, as emissoras de televisão e a empresa responsável pela veiculação do comercial optaram por não se manifestar.

As últimas polêmicas de Kanye West

O rapper norte-americano se tornou conhecido por inúmeras polêmicas ao longo de sua carreira, mas a semana que se passou foi particularmente movimentada para Ye. Na última sexta-feira (7), West publicou uma série de postagens racistas, antissemitas e inflamatórias no seu X, o antigo Twitter. Entre os comentários, o rapper declarou "Eu sou nazista" e chegou a elogiar Hitler, afirmando que o ditador era "moderno".

Alguns dias depois, a conta do músico foi desativada. Não se sabe se a desativação da conta foi uma decisão voluntária do artista ou se a própria plataforma o removeu. Além das postagens antissemitas, o rapper também usou o X para defender Sean "Diddy" Combs e fazer declarações polêmicas sobre sua esposa, Bianca Censori.

Recentemente, Kanye viralizou ao posar com a mulher completamente nua no tapete vermelho do Grammy. Ele já revelou anteriormente ter sinais de autismo e sofrer com transtorno bipolar. Apontado como problemático por outros comportamentos ofensivos, o rapper também possui acusações de uso de drogas e abuso sexual contra si.