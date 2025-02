Boni diz que nunca gostou do 'BBB' - Reprodução / Instagram

Publicado 11/02/2025

Rio - O ex-diretor da Globo, Boni, opinou a respeito do "Big Brother Brasil", programa que foi comandado pelo filho, Boninho, por mais de duas décadas. Em uma entrevista recente ao podcast "Achismos", de Maurício Meirelles, Boni admitiu que nunca se sentiu atraído pela atração que já está em sua 25ª edição.



"Nunca gostei do BBB desde o começo, mas não é por causa do programa em si, eu não me ocuparia com as besteiras que aquelas pessoas dizem, com o comportamento que têm. Inclusive, estimulados às vezes por álcool", afirmou.



O ex-diretor comparou o tempo gasto assistindo ao programa com o prazer de se dedicar à leitura. "Eu preferia um texto do Dostoiévski [1821-1881], talvez do Dias Gomes [1922 - 1999], alguém que estivesse me dizendo alguma coisa mais útil", disse.



"Vamos criar um reality só de intelectual numa casa", propôs Maurício. "Pode ser", respondeu Boni, que completou: "Não necessariamente faria um de intelectuais, mas eu faria um outro divertimento."



Apesar das críticas, Boni não deixou de reconhecer o sucesso do programa. "Tenho que considerar que o programa é um sucesso enorme no mundo inteiro e não sou eu que vou julgar se as pessoas adoram".

Boni revelou também que, de vez em quando, assiste ao programa. "Vou dizer que às vezes eu assisto com uma visão crítica, mas assisto para falar bem, falar mal", confessou.



Por fim, o veterano da televisão fez questão de exaltar o trabalho do filho. "E o Boninho sempre fez o melhor Big Brother do mundo. Ele é muito pesquisador, mudou várias vezes coisas que a Endemol, proprietária dos direitos, ele teve que ir lá discutir com eles, porque ia fazer diferente e deram certo. Como esse negócio de duplas agora, que não deu certo", alfinetou, ao comentar sobre a edição atual, que é dirigida por Rodrigo Dourado e apresentada por Tadeu Schmidt.