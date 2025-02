Fotos! Shakira inicia nova turnê com show no Rio

Rio - Shakira, de 48 anos, deu início aos shows da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" com uma apresentação no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (11). A artista colombiana ainda subirá ao palco em São Paulo no dia 13 de fevereiro.

A cantora divulgou uma carta aberta antes da apresentação e falou sobre a expectativa para a nova turnê. "Sei que a perfeição não existe, mas sei que esta noite me entregarei a vocês exatamente como sou, com a voz afiada pela experiência e a pele marcada por cada batalha vencida e perdida. Esta noite não será apenas para me ver cantar. Será para uivar, sentir, gritar o que ainda não tivemos coragem de dizer. Dançar, rir, chorar, abraçar, nos perder e nos encontrar em cada canção. Porque o que construímos juntos não é apenas música. É um pacto", escreveu Shakira.

Relatar erro