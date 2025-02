Preta Gil recebe alta após quase dois meses internada - Reprodução / X

Publicado 11/02/2025 19:29

Dia pela assessoria da cantora. Rio - Preta Gil, de 50 anos, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira (11). A notícia foi confirmada aopela assessoria da cantora. A filha de Gilberto Gil passou por um extenso procedimento cirúrgico no final do ano passado para retirada de tumores

"Preta estava internada desde o dia 19 de dezembro, quando passou por uma cirurgia delicada que durou cerca de 21 horas para a retirada de cinco tumores. A artista, que tem se mostrado forte e determinada durante todo o processo, agora se prepara para a continuidade de seu tratamento e a recuperação plena", informa a nota.

Ivete Sangalo divulgou um vídeo de Preta Gil emocionada agradecendo a equipe que cuidou dela neste período. "Deus, meu coração é só gratidão! Ela é filha de Deus perfeito! Ela é força e coragem e todo amor do mundo. Viva você, minha Preta Gil!!! Meu coração é só alegria".

Luta contra o câncer

Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, mas anunciou a remissão da doença no final do mesmo ano. Contudo, em agosto de 2024, exames de monitoramento revelaram o retorno do câncer, com dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio. A cirurgia realizada em dezembro foi um procedimento extenso para a retirada dessas novos tumores, começando às 6h do dia 19 e terminando às 3h do dia 20.