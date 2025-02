Ana Castela - Reprodução / Instagram

Ana Castela Reprodução / Instagram

Publicado 11/02/2025 19:03

Rio - A cantora Ana Castela usou suas redes sociais para comentar de forma descontraída os boatos de que estaria vivendo um novo romance. Ana, que está solteira desde dezembro de 2024, quando terminou um relacionamento com o cantor sertanejo Gustavo Mioto, não fez questão de negar a notícia.



A especulação ganhou força após uma publicação do colunista Leo Dias, que afirmou que Ana teria sido vista com um novo affair em seu camarim. A cantora adotou uma postura leve e bem-humorada ao responder à situação. "Deixa o povo viver, beijar na boca", comentou, deixando claro que não vê problemas nos rumores que circulam sobre sua vida pessoal.Bruno Macedo, mencionado nos boatos como possível novo affair de Ana Castela, também tem se mostrado presente nas redes sociais da cantora. Os dois têm interagido frequentemente online, o que intensificou as especulações. Mesmo diante disso, Ana Castela manteve seu tom descontraído e não se incomodou com a situação.