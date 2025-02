Mel Maia - Reprodução/Instagram

Mel Maia Reprodução/Instagram

Publicado 11/02/2025 19:18

Rio - A atriz Mel Maia, de 20 anos, surgiu usando um biquíni amarelo nesta terça-feira, 11, para mostrar o resultado de seu corpo após uma sessão de drenagem linfática. A artista exibiu o físico por meio de uma foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram.



"Estava morrendo de saudades", escreveu na publicação.Em outro post, Mel Maia postou um vídeo em que aparece deitada em uma maca enquanto recebe o procedimento.



A drenagem linfática é uma massagem que tem o objetivo de eliminar o líquido que está em excesso no corpo. São feitos movimentos leves, contínuos e unidirecionais com as mãos pelo corpo todo numa sessão de 1h a 1h30. É comum usar um creme neutro para ajudar as mãos a deslizarem no corpo.