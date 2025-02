Tati Machado e Bruno Monteiro - Reprodução/Instagram

Tati Machado e Bruno MonteiroReprodução/Instagram

Publicado 11/02/2025 16:50

Rio - A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, para compartilhar uma conquista especial. Ela fez uma publicação para contar que ela e o marido, o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro, conseguiram realizar um sonho.



É que os dois conseguiram levar as mães para fora do Brasil pela primeira vez e estão curtindo alguns dias de folga em Portugal. "Fecho os olhos e lembro das milhares de vezes em que eu e Bruno conversamos sobre o dia que conseguiríamos levar nossas mães para viajar fora do país. A gente já imaginava como seria, pra onde seria… É, amor, conseguimos mais esse sonho!", celebrou a jornalista na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas também celebraram o momento. "Ah, que lindos! Curtam cada minutinho aí com elas! Que todos os desejos do seu coração se realizem! Celebrem!", escreveu Fabiana Karla. "Que lindos!!!", elogiou Talitha Morete. "Que demais! Aproveitem muito", escreveu Fátima Bernardes.

Como foi o anúncio da gravidez?